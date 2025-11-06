Insiste Morena en la despenalización del aborto

Guanajuato, Guanajuato.- La principal novedad de la jornada es que las y los diputados estrenaron sistema de votación. Las bancadas de Morena y Acción Nacional se enfrascaron en una guerra de Exhortos y de entre las iniciativas se destaca que la 4T insiste en promover la despenalización del aborto.

Otra novedad en la Sesión del Pleno del Congreso del Estado es la terna para la designación de la persona titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, formulada por la Gobernadora del Estado, la cual está integrada por las personas Lucía Berenice Acosta Gómez, Efraín Alcalá Chávez y Francisco Javier Juárez León, se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Entran al proceso de revisión para que en su momento apliquen el nuevo sistema de votación que tendrá registro de votaciones en tiempo real, consulta de la Gaceta Parlamentaria y del orden del día desde la misma plataforma, acceso digital a documentos de cada punto a tratar y espacio para notas personales por punto de agenda.

Solicitan transparencia en recursos destinados a comunicación social y publicidad

La guerra empezó temprano: la morenista Hades Berenice Aguilar Castillo presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios y a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, con el propósito de fortalecer la transparencia en el uso de recursos destinados a comunicación social y publicidad oficial.

Acusó que en 2024 el gasto fue 756.5 millones de pesos en publicidad oficial, lo que representa un sobre ejercicio del 339.5% respecto al presupuesto aprobado por el Congreso, mientras que un millón 642 mil guanajuatenses viven en situación de pobreza y el 33,7% de la población carece de acceso a servicios de salud, el gobierno estatal optó por destinar recursos significativos a promoción en lugar de prioridades reales de la población. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.

Los exhortos

En la sesión de la semana pasada, la bancada panista exhortó a la federación a apoyar al campo y los morenistas defendieron a su gobierno guinda. Ahora presentaron un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para que, en el ámbito de sus atribuciones, reestructure el presupuesto estatal para priorizar el apoyo al campo guanajuatense sobre el gasto en publicidad con la finalidad de contribuir a generar bienestar a las y los productores, así como seguridad y soberanía alimentaria.

Se soltaron contra el neoliberalismo como causa de la depauperrización en el campo y el panista Aldo Iván Márquez Becerra les reviró con la corrupción cuatroteísta como causa de la falta de recursos. Se armó el traca traca con el contrarevire de los morenistas Carlos Abraham Ramos Sotomayor y Ernesto Millán Soberanes. El panista entró a la campal y la morenista Hades Berenice Aguilar Castillo contraatacó, para motivar que el panista Jorge Arturo Espadas Galván y el morenista David Martínez Mendizábal entraran al campo de batalla de una guerra de números y acusaciones. La panista Susana Bermúdez Cano siguió con la bronca y el emecista Rodrigo González Zaragoza pasó al atril para dar una explicación historicista: el problema del campo era estructural, que había una degradación sistemática y que el único presidente que entendió el modelo de una Constitución social fue Lázaro Cárdenas, que recorrió todo el país. Apuntó que se necesita restructurar la producción, volver a ser una potencia primaria en la economía y que era triste que tengan que bloquear carreteras para voltear a ver quién nos alimenta e intentar sacar raja política.

Las morenistas Plásida Calzada Velázquez y Maribel Aguilar González siguieron con el alegato y al no aprobarse por mayoría de votos la obvia resolución, se turnó el punto de acuerdo a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.

La guerra de exhortos seguía: ahora para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria para que impulsen las acciones normativas y administrativas necesarias a efecto de que las y los contribuyentes del país puedan recibir íntegramente su aguinaldo, sin la retención del Impuesto sobre la Renta, como medida de alivio económico, fortalecimiento del consumo interno y fomento al ahorro de las familias mexicanas.

Fue la propuesta de un punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, en voz del panista José Salvador Tovar Vargas, que lució sombrero negro en honor de Carlos Manzo, alcalde independiente de Uruapan asesinado el sábado pasado.

La morenista Maribel Aguilar González entró al revire y tras proponer que fuera sometido como obvia resolución pasó a defender la propuesta federal para concluir que el ISR no era un castigo sino una medida que contribuye a fortalecer otros rubros. El punto de acuerdo fue aprobado por mayoría de votos. Hubo otros temas, pero estos fueron los de mayor confrontación.

Y entre las propuestas del día estuvo la del morenista Luis Ricardo Ferro Baeza, quien presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Turismo e Identidad del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus atribuciones de inicio a las gestiones para la creación e instalación del Museo de Promoción Turística del Estado de Guanajuato. El tema fue turnado a la Comisión de Turismo para su estudio y dictamen.

Buscan eliminar las excusas absolutorias en casos de feminicidio

La morenista María Eugenia García Oliveros presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para eliminar las excusas absolutorias en casos de feminicidio y sancionar el encubrimiento por parte de familiares, allegados o personas cercanas al agresor, misma que fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.

Presentan iniciativa en materia de interrupción legal del embarazo

Para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo, personas diputadas integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA formuló una iniciativa de reforma a la Constitución Política local, al Código Penal estatal, a la Ley de Salud estatal, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, a la Ley de Educación y a la Ley de Víctimas del Estado.

La propuesta fue presentada por Martha Edith Moreno Valencia, con el respaldo de su bancada portadora de pancartas. Plantearon derogar el reconocimiento constitucional local de la vida desde la concepción, toda vez que resulta inconstitucional y se convierte en un anclaje injustificado sobre el que se cimenta la criminalización también inconstitucional de las mujeres; la reformulación del apartado sobre el aborto en el Código Penal, para eliminar la responsabilidad penal hasta las 12 semanas de gestación, así como la clasificación como delito grave únicamente en los casos de aborto forzado; reformar la Ley de Salud para reconocer el derecho a la autonomía reproductiva y para establecer su garantía a través de la obligación del Estado para la prestación de los servicios de interrupción del embarazo. Fue turnada a comisiones. En el tema también está una propuesta similar de Movimiento Ciudadano.

Asuntos generales

La morenista Maribel Aguilar González y la panista Susana Bermúdez condenaron se el acto de acoso que sufrió la presidenta de México,

El morenista David Martínez Mendizábal insistió en acusar a simpatizantes del PRI y del PAN como líderes de los bloqueos carreteros, pero que ellos no significaban toda la población, porque un 71.5% aprueba a la presidenta de México.

El panista Juan Carlos Romero Hicks narró que el michoacano Carlos Manzo murió por la patria y que era importante asumirlo con madurez, porque el crimen organizado quería debilitar las instituciones y se tenía que reconocer que la violencia no surge de la nada, sino que en el fondo era una forma de desesperación de quienes no creen en los demás, sobre todo cuando en algunos lugares del país se estaba ante un Estado fallido.

Mucho debate y cero nuevas leyes.