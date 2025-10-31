Sindicato minoritario realiza paro simbólico en Poder Judicial de la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Un grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizó este viernes un “paro simbólico” a nivel nacional. Se trata de integrantes del Sindicato de Renovación del Poder Judicial, agrupación minoritaria que tiene unos 20 afiliados en la entidad, de un total de 900.

A las 00:00 horas del viernes, tres integrantes de la agrupación cerraron las instalaciones de la sede Poder Judicial de la Federación en esta capital para exigir aumento salarial, depósito de activos y condiciones dignas de trabajo. Señalaron que no hay papel de baño, jabón, agua potable, aire acondicionado, ni insumos básicos para operar.

Acusaron al “otro sindicato”, el mayoritario y que tiene la titularidad del Contrato Colectivo, de que “busca silenciar nuestra protesta” y añadieron que “nosotros defendemos a los trabajadores, no a partidos”.

La otra versión

José Luis Rangel Jantes, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la federación, aclaró que, pese al cierre de las instalaciones, no hubo eco a la propuesta de paro y la mayoría de las instancias realizaron sus labores de manera normal.

Lo único que se impidió fue el acceso de vehículos a una parte del estacionamiento. Como los inconformes “son muy poquitos” y “sólo tres personas estaban cerrando un edificio”, no tuvieron respuesta del resto de las y los trabajadores.

Rangel Jantes dijo que las condiciones de trabajo y la demanda por aumento salarial son llevados por el sindicato mayoritario y están en negociaciones con la parte patronal.

Respecto a la falta de insumos, señaló que obedece a que “estamos en la transición del Consejo de la Judicatura al Órgano de Fiscalización y todo se tiene que licitar”. Como no se ha realizado la licitación, no ha habido proveeduría, pero es un tema que está en proceso de solución, afirmó.

El líder sindical añadió que las y los trabajadores no han perdido ninguna de las prestaciones logradas a pesar del cambio e n el Poder Judicial y destacó que respetan la postura del sindicato minoritario.

Sólo una veintena de trabajadores de “Renovación” estuvo en paro, sin repercusiones graves para la operación del organismo, concluyó el dirigente.