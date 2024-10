Otra queja contra empleados del kiosco GTO de Las Espigas

Irapuato, Guanajuato.- Una usuaria del Kiosco que se encuentra ubicado en las oficinas de gobierno de Espigas, denunció que presuntamente empleados de ese espacio público al parecer la pasan en el celular y no brindan una buena atención. El problema, fue porque supuestamente aparte de brindarle un mal trato, le entregaron unas placas vehiculares que no eran de ella y tuvo que regresar nuevamente.

“Recurro a poner mi queja por este medio del Kiosco que se encuentra ubicado en las oficinas de gobierno de Espigas, ya que desde el momento que llegue las personas encargadas de ahí los cuales eran un hombre y una mujer, me hicieron muy mala cara puesto que estaban en su celular y pues llegue a interrumpir lo que estaban haciendo en el celular y cabría destacar que tenía cita programada”, dijo la afectada de nombre Adelina.

Al igual comentó que “yo creo y a mi parecer que primero está el cliente pero de forma despectiva, grosera y de mala gana me hicieron el trámite, pero de tan mala gana que hicieron su trabajo, fue que hasta me entregaron unas placas que no eran, a lo que me marcaron llegando a mi casa para que me regresara y me dieran las placas correctas, creo que no toman en cuenta que es tiempo, dinero y esfuerzo perdido”.

En el mismo sentido añadió “puesto que por su mala postura de tratar al cliente mal, hacen pasar corajes en valde a uno, si desde el principio hicieran su trabajo bien y como debe de ser nada de esto estaría pasando, pero prefieren darle prioridad al celular que a la gente, creo que se les olvida que gracias a nosotros que damos de alta los carros tienen trabajo, de verdad estoy muy molesta por que no se vale que nos traten de esa manera tan déspota, total si no les gusta su trabajo que le dejen el lugar a personas que realmente nos atiendan como se merece, espero que con este reporte pongan orden ya que veo que de nada sirve que pongamos quejas y quejas si no hacen nada por mejorar el servicio y la atención”.

