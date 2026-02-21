OSUG presenta programa “Bacanal” con estreno mexicano en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) ofreció su programa “Bacanal” en una velada que reunió un repertorio clásico y sinfónico del siglo XX, junto con el estreno en Guanajuato de una obra mexicana contemporánea.

El concierto se realizó el pasado viernes 20 de febrero en el Teatro Juárez, bajo la batuta del director invitado Jesús Medina y con la participación del violista solista Óscar Pinedo.

A lo largo de su trayectoria, el maestro Medina ha dirigido orquestas en más de 25 países, así como prestigiosas agrupaciones en territorio mexicano, incluyendo en su repertorio música sinfónica, música de cámara, ópera y ballet.

El concierto inició con Bacanal (2015), del compositor mexicano Eduardo Angulo, interpretada con una energía que resaltó su carácter festivo. La OSUG creó una atmósfera vibrante, lo que permitió al público apreciar la pieza orquestal.

Posteriormente, se disfrutó el concierto para viola en re mayor (1774), de Carl Philipp Stamitz. La interpretación destacó por la claridad y el equilibrio entre el solista y la orquesta, pues Óscar Pinedo, quien también es profesor en la Licenciatura en Música de la UG, ofreció una lectura elegante y expresiva, evidenciando el virtuosismo que caracteriza la obra.

Tras el intermedio, la OSUG abordó la Sinfonía núm. 7 en do sostenido menor (1951-1952), de Serguéi Prokófiev. La ejecución reveló los contrastes emocionales de la partitura: momentos de ligereza y de humor. El cierre dejó una impresión reflexiva y luminosa, coronando una noche de ensueño para el público que lo recibió con aplausos.

El programa confirmó el compromiso artístico de la agrupación con la difusión de la música contemporánea mexicana, ofreciendo una experiencia de tradición, sensibilidad musical y excelencia interpretativa.

La próxima semana, darán inicio los conciertos de solistas de la OSUG:

El jueves 26 de febrero a las 19:00 horas, en el H. Salón del Consejo Universitario del Edificio Central de la UG, recibirá al Ensamble Fénix, que interpretará las Variaciones Goldberg BWV 988 de Johann Sebastian Bach.

El viernes 17 de febrero, a la misma hora, en el Teatro Principal, la agrupación Voz en Bronce ofrecerá una velada de música vocal en compañía del piano y de instrumentos de viento.

Más detalles pueden consultarse en la página www.cultura.ugto.mx y en las redes sociales @CulturaUG y @Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.