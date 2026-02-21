Más de 413 mil peregrinos cruzan Guanajuato con saldo blanco

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil y en conjunto con autoridades municipales, logró que el paso de 413 mil 841 peregrinos por Guanajuato resultara con saldo blanco.

Durante la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, el coordinador Luis Antonio Güereca Pérez informó que el total de personas peregrinas superó la proyección estimada para este año.

“No es un número menor; es una afluencia de personas muy alta en un lapso corto, y tener un saldo blanco en este tipo de operativos, es todo un logro”, destacó el Subsecretario de Seguridad, Hugo César Romero Rodríguez.

La dependencia estatal mantuvo el acompañamiento a 141 peregrinaciones provenientes de León, Purísima del Rincón y Ocampo, de las cuales 71 fueron a pie, 67 en bicicleta, y tres a caballo.

De las 413 mil 841 personas peregrinas, 374 mil 988 eran provenientes de la ciudad de León, 31 mil 470 de Purísima del Rincón y 7 mil 383 de Ocampo. El 87 % hizo su recorrido a pie.

Se realizaron también 802 atenciones prehospitalarias y médicas, así como recorridos para control de comercio, que consistió en 179 verificaciones y evaluaciones sanitarias, así como más de 2 mil entregas de guantes y cubrebocas.

Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) registraron dos accidentes viales, así como la búsqueda y localización de cuatro personas y siete lesionados en trayectos del camino hacia San Juan de los Lagos.

El operativo especial “Paso de Peregrinos a San Juan de los Lagos, Jalisco 2026″ se desarrolló del 16 de enero al 5 de febrero.

Guanajuato tercer lugar en gestión de riesgos

Enrique Guevara Ortiz, Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) presentó el “Índice de Gobernabilidad y Política Pública en la Gestión Integral del Riesgo” (IGOPP»), y el “Índice de Gestión del Riesgo de Desastre Estatal” (IGR), evaluaciones en donde Guanajuato ocupa el tercer lugar a nivel nacional.

“Guanajuato tiene el tercer lugar en ambas evaluaciones, en ambos índices, y nos ayuda a identificar las áreas de oportunidad. Lo que no se mide no se puede mejorar, y así podemos avanzar en la gestión de riesgo de desastres”, explicó el Director durante la sesión.