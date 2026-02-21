Condenan a 27 años de prisión a tres hombres por homicidio en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria de 27 años y seis meses de prisión contra José Remedios “N”, alias “El Danonino”; Víctor Manuel “N”, alias “El Bebé”; y Jonathan “N”, alias “El Chiquis”, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2022, alrededor de las 20:30 horas, en un domicilio de la comunidad de Churipitzeo, en el municipio de Pénjamo. Los sentenciados llegaron al lugar a bordo de motocicletas, ingresaron al inmueble y sacaron por la fuerza a la víctima.

Posteriormente, la obligaron a subir a una motocicleta mientras la agredían físicamente y se retiraron del sitio. Más tarde, la víctima fue localizada en las inmediaciones del bulevar Javier Méndez con múltiples lesiones en el cuerpo, las cuales le provocaron la muerte.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas periciales, testimoniales y científicas que permitieron acreditar la mecánica de los hechos y la responsabilidad de los acusados.

Además de la pena de prisión, el Tribunal impuso el pago de una multa, la reparación integral del daño y la suspensión de sus derechos electorales.