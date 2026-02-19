Orgullo universitario: desarrollan vehículo 100% eléctrico, innovador e inclusivo

Salamanca, Guanajuato

Estudiantes de la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca (DICIS) desarrollaron el primer prototipo de automóvil 100% eléctrico para asistencia a personas con discapacidad, con una perspectiva de innovación tecnológica que permita una movilidad sustentable e inclusiva.

Autoridades universitarias encabezadas por la Rectora General de la Universidad de Guanajuato, Dra. Claudia Susana Gómez López, asistieron a la presentación de este vehículo, considerado -especialmente- para el traslado de personas con discapacidad y grupos vulnerables de la sociedad.

Este proyecto ha sido liderado por el Dr. Marco Antonio García Montoya, también responsable del Laboratorio de Automatización y Control de la DICIS, quien, junto a la Dra. Dora Luz Almanza Ojeda, profesora investigadora en la misma División, y los estudiantes de la Maestría en Ingeniería Eléctrica, Jonathan Duarte Jasso y Alfredo Medina, desarrollaron en 2023 el primer vehículo eléctrico fabricado en la región, proyecto que contó con el apoyo del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Desde entonces, la misión del equipo fue desarrollar un segundo prototipo, con mejoras técnicas y, sobre todo, innovador en cuanto a la adición de un asiento para trasladar a personas con discapacidad o de la tercera edad.

Este segundo vehículo eléctrico -desarrollado en menor tiempo que el anterior- cuenta con una batería más grande y con mayor rendimiento que su antecesor. Además, se logró que el motor tenga una potencia seis veces más alta que el primer prototipo; su autonomía cubre hasta los 100 km (la velocidad del anterior llegaba hasta los 90 km). Mantiene características similares al anterior, como contar con dos plazas y el funcionamiento eléctrico.

Este vehículo representa una idea convertida en realidad, desde el compromiso de los alumnos de Ingeniería en Mecatrónica, quienes asumieron el reto académico y transformaron el conocimiento teórico en una solución real con una visión de futuro orientada a la movilidad amigable con el medio ambiente y socialmente incluyente.

“La electromovilidad no es una tendencia, es una realidad”, afirmó el Dr. García Montoya, al ser evidente la ampliación del mercado de vehículos eléctricos. Añadió para la UG, este segundo prototipo de automóvil eléctrico es un proyecto viable y pertinente, al destacar se trata de un vehículo orgullosamente mexicano, universitario y gestado desde la academia.

Proyecto multidisciplinario

“Siempre he pensado estos proyectos académicos como un espacio donde se sumen no solamente las ingenierías, sino también otras áreas, como artes digitales para el diseño y la gestión empresarial para el modelo de negocio. El diferencial de estas iniciativas es que detonan otras y permiten explorar áreas de investigación desde la parte académica, como la conducción autónoma”, enfatizó.

En este primer prototipo de auto eléctrico para la asistencia a personas con discapacidad, cada etapa implicó desafíos técnicos y formativos: desde el diseño estructural y la selección de materiales, hasta el desarrollo del sistema de propulsión eléctrica y la integración de componentes electrónicos. Este proceso permitió que las y los estudiantes fortalecieran no solo sus competencias técnicas, sino también habilidades blandas como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la responsabilidad profesional.

Sus creadores destacan que se logró el desarrollo de un automóvil funcional que simboliza el potencial de la educación pública y el talento universitario. Este logro impulsa la innovación tecnológica y reafirma el compromiso de la DICIS con el desarrollo sustentable del estado de Guanajuato.

En este proyecto participaron: Alfredo Medina García, Ángel Mauricio Pérez, Iván Emmanuel Leyva Flores, Hugo Hernández Pizano, el Mtro. Kevin G. Alvarado Calderón, la Dra. Dora Luz Almanza Ojeda, así como el Dr. Marco Antonio García Montoya. En el modelado y análisis del software, se contó con la participación de Efrén Cárdenas Pérez, Ángel Manuel Silva Flores, Alma Delia González Mendoza, Jesús Rubén Ramírez Razo, Erik A. Gallegos Zavala, Víctor M. Saavedra Solís, Estephania Jazvi Casas del Ángel. Se sumaron como asesores el Dr. Agustín Vidal Lesso y el Dr. Elías R. Ledesma Orozco.