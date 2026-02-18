Ejecutan al guía de turistas cerca del monumento al Pípila

La agresión ocurrió la noche del martes en el lugar conocido como El Tinaco, rumbo al monumento del Pípila

Redacción Notus18 febrero, 2026

Guanajuato.- Un hombre de unos 30 años de edad, que laboraba como guía de turistas, falleció en el hospital luego ser agredido con disparos de arma de fuego.

La agresión ocurrió la noche del martes en el lugar conocido como El Tinaco, rumbo al monumento del Pípila.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y Bomberos quienes trasladaron al hombre para que recibiera atención médica, pero en el hospital falleció.

Con este asesinato suman 35 muertes en lo que va de la presente administración y es la cuarta persona fallecida a balazos en lo que va del año.

