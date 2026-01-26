Ordena la SCJN echar abajo criminalización del aborto en Guanajuato

Guanajuato, Gto.

El Congreso del Estado de Guanajuato fue notificado de la admisión a trámite de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con la invalidez de los artículos 159, 160, 162 y 163 del Código Penal estatal, que criminalizan el aborto.

Así lo informó la senadora morenista Martha Lucía Micher Camarena, quien añade en su mensaje difundido en redes digitales que a partir de la notificación, el Congreso cuenta con un plazo constitucional de 90 días para derogar o reformar dichas disposiciones. Si no lo hace, la SCJN podrá invalidarlas con efectos generales en todo el estado.

La legisladora aclara que la declaratoria es consecuencia directa del litigio estratégico impulsado por GIRE –(Grupo de Información en Reproducción Elegida) y de la resolución de la Primera Sala de la Corte, “que determinó que estas normas violan la dignidad humana, el derecho a la salud, la igualdad y no discriminación, la vida privada y el libre desarrollo de la personalidad”.

Destaca que la Corte reiteró que el derecho penal no puede utilizarse para imponer una visión moral ni para castigar decisiones reproductivas. Concluye con su opinión:

“Este momento marca un paso decisivo para Guanajuato: se consolida el derecho a decidir como un derecho humano y se abre la puerta a la armonización legislativa conforme a la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.