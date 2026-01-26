Asaltan Notaría 53 en la colonia Moderna, en Irapuato

Una alarma silenciosa propició que la policía detuviera a uno de los presuntos ladrones, cómplice logró escapar

Redacción Notus25 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato

Este domingo se registró un robo en la Notaría Pública número 53, ubicada sobre la calle Carlos Rovirosa, en la colonia Moderna, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y derivó en la detención de uno de los presuntos responsables, mientras que un posible cómplice logró darse a la fuga.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto rompió los cristales de una ventana para ingresar al inmueble, lo que activó las alarmas silenciosas del despacho. Una vez en el interior, el hombre comenzó a buscar objetos de valor, apoderándose de dinero en efectivo y diversos artículos, además de causar destrozos en el lugar.

La rápida intervención de elementos de Seguridad Pública de Irapuato permitió frustrar el robo en curso. Los oficiales sorprendieron al individuo dentro de la notaría, cuando presuntamente forzaba los cajones de los escritorios en busca de más objetos que sustraer, por lo que procedieron a su aseguramiento.

Aunque de manera extraoficial se informó que otro implicado habría escapado, hasta el momento no se ha confirmado si el detenido actuó solo o en compañía de un cómplice.

El hombre fue trasladado al Cereso de Irapuato y quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal por el delito de robo. Autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y ubicar, en su caso, a otros posibles involucrados.

