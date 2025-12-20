Oposición morenista a deuda estatal, por razones políticas; no técnicas: Libia

Guanajuato, Guanajuato.- Un total de 11 estados solicitaron endeudarse para el ejercicio fiscal de 2026: nueve de ellos son gobernados por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); la oposición morenista al endeudamiento que solicita el gobierno de la entidad es por razones políticas y no técnicas.

Así lo expresó la gobernadora guanajuatense Libia Dennise García Muñoz Ledo en reaccionar ante la oposición al endeudamiento para el gasto público estatal en 2026, rechazado por la bancada de Morena en el Congreso del Estado.

La mandataria recalcó que se requieren recursos adicionales y que hay razones técnicas que dan viabilidad al endeudamiento, que asciende a 8 mil millones de pesos.

Explicó que 11 estados del país han solicitado autorización para contraer deuda, entre ellos Guanajuato, y nueve son gobernados por Morena. No hay razón técnica para oponerse a la deuda, dijo, sino de tipo político, pues su dirigente nacional, María Luisa Alcalde, expresó su postura de oponerse al endeudamiento en estados gobernados por la oposición; a nivel nación, somos oposición, aclaró.

Respecto al hecho de que la bancada morenista se opone al endeudamiento, pero el partido y el gobierno federal de ese partido apoyan la obra del acueducto de la Presa Solís, insistió en que se trata de una estrategia política.

Respecto a los grupos que se oponen a la obra, la gobernadora dijo que mantiene el diálogo abierto con ellos y rechazó la versión de que la obra le quitará agua a los distritos de riego que se surten del embalse.

Se trata de una obra que, gracias a la tecnificación, permitirá el uso de agua para las ciudades son afectar a los agricultores. Reiteró que se mantiene el diálogo para explicarles los detalles específicos del proyecto.