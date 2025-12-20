¿Quienes son los refuerzos de la Trinca?

Irapuato, Guanajuato.- El Club Irapuato continúa armando un plantel competitivo rumbo a la próxima temporada y se han confirmado la llegada de dos refuerzos clave que apuntalan zonas fundamentales del equipo, el ataque y la portería.

El primero es el delantero Ronaldo Rubio, proveniente de Santos Laguna de la Primera División, y del arquero Alfredo Cabañas, quien llega procedente del Atlante.

Ambos futbolistas ya se encuentran trabajando con el resto del plantel, que actualmente realiza pretemporada en Manzanillo, donde el cuerpo técnico ha intensificado las sesiones físicas y tácticas con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al arranque del torneo.

La incorporación de Ronaldo Rubio representa una apuesta importante para el conjunto fresero. El atacante llega tras su paso por Santos, club de Primera División, aportando velocidad, potencia y experiencia en el máximo circuito, cualidades que el cuerpo técnico considera fundamentales para fortalecer la ofensiva de Irapuato.

Rubio buscará ganarse rápidamente un lugar en el once titular y convertirse en un referente en el ataque, en un equipo que pretende ser protagonista desde las primeras jornadas.

Por su parte, Alfredo Cabañas refuerza la portería con su llegada desde el Atlante, institución con amplia tradición en el futbol mexicano. El guardameta destaca por su regularidad, liderazgo y buen juego aéreo, características que darán mayor solidez defensiva al conjunto fresero.

La competencia interna en el arco será clave durante la pretemporada, elevando el nivel del plantel y brindando mayores opciones al estratega.

El equipo continúa su preparación en la costa de Colima, afinando detalles físicos y futbolísticos. La directiva confía en que estos refuerzos se acoplen rápidamente al grupo y aporten desde el inicio de la campaña.