Oportunismo político: morenistas leoneses “se suman” a protesta carretera

Guanajuato, Guanajuato.- Las personas integrantes de “Resistencia Ciudadana Gto.-Silao” se alegraron cuando vieron que un grupo de personas llegó a sumarse a la manifestación por la liberación de la autopista de cuota que comunica ambas ciudades. Esos “voluntarios”, una veintena aproximadamente, eran militantes y simpatizantes del del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) procedentes de la ciudad de León.

Resistencia Ciudadana cumplía su convocatoria de manifestación para demandar la liberación de cuota de la autopista que comunica a ambas ciudades y convertirla en un boulevard.

Sus imprevistos adherentes llevaban consigo equipo de sonido y pancartas que reproducían las demandas antes señaladas, pero también con consignas contra la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y los anteriores gobiernos panistas.

En los primeros minutos de la protesta, los “voluntarios” tomaron la iniciativa y protagonizaron ante los medios la protesta: se aposentaron en la lateral oriente de la autopista y aunque hubo gritos de cerrar la autopista o liberar las plumas, no lo hicieron.

El orador principal era Carlos Montes de Oca, miembro de Morena, que encabezaba a militantes leoneses de ese partido.

Los leoneses centraron sus consignas para denunciar “la corrupción panista” y pidieron que se informara sobre los robos cometido por gobiernos de Acción Nacional y que se llevara el tema a “La mañanera”.

Los integrantes de Resistencia Ciudadana se habían quedado metros adelante y al ver que los medios se concentraban en “voluntarios” se acercaron. En voz de Guillermo Siliceo expresaron el motivo de su protesta:

Los manifestantes capitalinos buscarán un encuentro directo con el gobierno estatal y que preparan una acción colectiva ante un tribunal federal para solicitar la liberación de la autopista.

Otra de las demandas expresadas, especialmente por el activista Roberto Sauceda Pimentel, es que ya no se permite la adquisición de más de una tarjeta digital de acceso, lo que afecta también a la economía de residentes que tienen más de un vehículo que usa la vialidad.

Los colectivos denunciaron que la capital del estado enfrenta un trato desigual, ya que en otros municipios existen accesos amplios y gratuitos. Guanajuato, afirmaron, mantiene una barrera económica para entrar y salir de la ciudad. La carretera libre hacia Silao, que se presentaría como alternativa, es obsoleta, insegura y saturada, lo que obliga a usar la autopista de cuota.

También cuestionaron que el cobro se mantenga desde hace 37 años, pese a que originalmente era temporal, y advirtieron que se trata de una de las cuotas por kilómetro más altas del país. Afirmaron que el peaje afecta la movilidad diaria, el turismo y la economía local.

La agrupación está integrada por personas adheridas al Observatorio Ciudadano de Guanajuato, Ciudadanos Hartos, Silaoenses contra la Corrupción, Guanajuato Despertó, el Consejo Ecologista Guanajuatense y ciudadanos independientes.