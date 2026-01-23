Accidente en moto en San Antonio el Rico: una mujer sin vida y dos lesionadas

Las tres viajaban sobre la carretera Irapuato-San Antonio el Rico, una de las lesionadas es menor de edad y según onformación extraoficial eran procedentes del Llanito

Redacción Notus23 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un accidente de motocicleta en la que viajaban tres personas de sexo femenino terminó con la vida de una de ellas, mientras que las otras dos; terminaron lesionadas, siendo una menor de edad. El hecho ocurrió en la carretera estatal Irapuato-San Antonio el Rico, a la altura de la trituradora. Según información extraoficial, pertenecían a la comunidad de Rancho el Llanito y la persona fallecida era abuela de la menor.

El reporte al sistema de emergencias alertó a los elementos de seguridad, que en el lugar encontraron una moto color rojo y a dos mujeres y una menor sobre la cinta asfáltica. Los paramédicos revisaron a las víctimas, percatándose que una de ellas murió tras el impacto y atendieron a las heridas. La menor sufrió una amputación en la pierna y se encuentra grave.

Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, sin embargo serán las autoridades las que realicen las averiguaciones correspondientes.

