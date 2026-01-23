Liberan a “Pancho”: perrito callejero que iba a ser “dormido”

Guanajuato, Guanajuato.- Integrantes de agrupaciones animalistas lograron que “Pancho”, un perro callejero calificado como muy agresivo, no fuera sacrificado y fuera dado en adopción. Lo lograron luego de interponer dos amparos y realizar una manifestación.

La historia

El pasado 9 de diciembre, “Pancho” -un perro callejero- mordió a una señora, quien lo reportó al Centro del Control y Atención Animal (CECCA). Los de la “perrera” sufrieron para atraparlo y someterlo, debido a su bravura. Por sus características, lo pudieron en la lista de los sacrificables. El tema se complicaba porque por esos días una jauría de 10 perros atacó a otra señora. La disposición fue sacrificar a todo animal agresivo.

Un hombre que daba de comer al animal, pero no estaba bajo su resguardo, solicitó que se lo dieran en adopción.

El CECAA le adjudicó la propiedad de “Pancho” y lo responsabilizan de las agresiones del animalito al grado de cobrarle dos mil 700 pesos por los daños que el perrito originó. El hombre señaló que él buscaba rescatarlo, cuidarlo y contribuir a su rehabilitación, pero no era el propietario ni el criador original. Al considerar al perro como imposible de rehabilitar, en CECCA le dijeron que será “dormido”.

Gracias al recurso legal, “Pancho” permaneció “encarcelado” en el CECCA sin ser sacrificado. El pasado 14 de enero, con el apoyo de organizaciones animalistas, promovió un segundo amparo para hacer valer la solicitud de adopción.

Luego de interponer dos amparos y tras realizar una manifestación por la ciudad, integrantes de agrupaciones animalistas informaron que el perrito “Pancho”, a quien el CECCA iba a sacrificar por morder a una señora y ser considerado como “muy agresivo”, será entregado a la persona que solicitó adoptarlo.

Lo anterior fue logrado gracias a la mediación del secretario de Gobierno Jorge Daniel Jiménez Lona.

Tlacuatzín Rescue informó que “después de un proceso de diálogo y gestión, hemos concluido las conversaciones con la Presidencia Municipal, acordándose de manera formal que Pancho sí nos será entregado”.

La agrupación animalista informó que fueron retirados los amparos correspondientes y finalmente el animalito fue entregado a su adoptante la tarde de este jueves.

