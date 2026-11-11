Operativo en Irapuato y Salamanca deja un muerto y varios detenidos

Elementos estatales y federales se movilizaron en la zona limítrofe de los municipios, lo que derivó en la muerte de un presunto agresor, varias personas detenidas y armas aseguradas

Redacción Notus11 noviembre, 2026

Salamanca, Guanajuato.- Un presunto agresor abatido y múltiples detenciones fueron el resultado de una fuerte movilización de autoridades en la comunidad de San José Temascatío en Salamanca. Elementos de seguridad estatales y federales realizaron un operativo entre el municipio e Irapuato.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se coordinaron para realizar intervenciones para la captura de varias personas y el aseguramiento de armas.

En una de ellas, en la zona limítrofe de ambos municipios, el personal de seguridad fue atacado. En el enfrentamiento, un civil terminó sin vida; mientras que no se reportó ninguna baja de parte por los elementos.

En un comunicado, la dependencia destacó que “Las operaciones continúan en desarrollo y la situación se encuentra bajo control de las autoridades.

La Secretaría mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado para realizar las puestas a disposición correspondientes y llevar a cabo las diligencias que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades conforme a la ley.

Una vez concluidas las intervenciones y verificada la información, se proporcionarán mayores detalles sobre los resultados de estas acciones conjuntas”.

Redacción Notus11 noviembre, 2026

Redacción Notus

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