Inician trabajos de perforación de nuevo pozo de agua en San Antonio de Peralta

Abasolo, Guanajuato.- Con el objetivo de atender un rezago histórico en materia de servicios básicos, el Gobierno Municipal dio inicio a los trabajos de perforación de un nuevo pozo de agua potable en la comunidad de San Antonio de Peralta.

La obra, impulsada por la administración del presidente municipal Job Eduardo Gallardo Santellano, responde a una solicitud prioritaria de los habitantes de la localidad que se mantenía sin atender desde hace más de siete años.

El proyecto de infraestructura hidráulica busca establecer una fuente de abastecimiento regular y directa que garantice el suministro del recurso para el consumo doméstico y las actividades cotidianas de las familias del sector.

Atención al rezago comunitario

Durante el arranque de los trabajos técnicos, las autoridades municipales señalaron que la obra se financia mediante la aplicación de recursos derivados de las contribuciones ciudadanas, orientando la inversión pública hacia comunidades con necesidades prioritarias en materia de agua potable.

El Gobierno Municipal de Abasolo mantendrá la supervisión de las fases de ejecución del pozo para asegurar su posterior integración a la red de distribución local y garantizar el derecho de acceso al agua en la comunidad.