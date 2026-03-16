One Republic cancela concierto en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El grupo internacional One Republic canceló el concierto programado para el 21 de marzo en la Feria de las Fresas.

Por medio de un comunicado se informó que One Republic una banda de pop rock estadounidense formada en 2002 en Colorado Springs, Colorado, por Ryan Tedder y Zach Filkins, no vendrá a Irapuato, al parecer por ajustes logísticos a la gira internacional que están teniendo.

La banda entre sus albunes se encuentran: Dreaming Out Loud, Waking Up, Native, Oh My My, Human y Artificial Paradise.