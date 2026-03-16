Ataque armado en Irapuato deja dos muertos y un herido

Irapuato, Guanajuato.- Un ataque armado en la colonia Emiliano Zapata II Sección dejó como saldo dos hombres sin vida y uno más herido; de manera extraoficial se señaló que uno de los afectados podría ser un elemento activo de la Guardia Nacional.

De acuerdo con información emitida por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, los hechos ocurrieron en las calles Gustavo Vázquez Prado y Gildardo Magaña, en la colonia también conocida como El Comunal, donde se reportaron detonaciones al sistema de emergencias 9-1-1.

Según los primeros reportes, tres hombres se encontraban conviviendo afuera de un domicilio cuando sujetos armados arribaron al lugar a bordo de dos motocicletas y dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada de la vivienda.

Tras el ataque, dos de los hombres perdieron la vida en el sitio, mientras que un tercero resultó herido y fue trasladado para recibir atención médica. Hasta el momento, las víctimas mortales no han sido identificadas.

Versiones preliminares indican que uno de los baleados podría ser integrante activo de la Guardia Nacional; sin embargo, no se ha confirmado oficialmente si se trata de alguno de los fallecidos o del hombre que resultó lesionado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato acudieron al lugar tras el reporte y acordonaron la zona para permitir el trabajo de los peritos y agentes de investigación.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y los agresores lograron escapar con rumbo desconocido. La Fiscalía estatal ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque.