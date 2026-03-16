El mundo perfecto: sin hombres

Sin hijos hombres, sin papás, sin ningún hombre, sería excelente o no

Esaú González Follow on X 16 marzo, 2026

Guanajuato.- Un día te despiertas sin la presencia de hombres, es decir, solamente existen mujeres en el mundo; sin hijos hombres, sin papás, sin ningún hombre, sería excelente.

Hoy en día el papel de la mujer es tan importante que a través de diversos colectivos de mujeres han gritado que no necesitan a los hombres absolutamente para nada y esa afirmación debe incluir a todas las edades.

Sin embargo la respuesta no es tan sencilla, porque hay roles muy definidos que aunque para algunas mujeres no son relevantes, la realidad es que para adaptar un mundo solamente con mujeres sería algo así como que desempeñen esos trabajos que muchas de ellas no han querido tomar, pese a que se habla de Igualdad.

Sin hombres se acaba el machismo y también el hembrismo, porque ya son palabras comunes, ya están ahí y el feminismo también se acabaría, ya no podrían existir esas palabras.

En fin si esa fuera la solución a los problemas que dicen que hay para algunas mujeres, pues que así sea, porque sin hombres se acabarían lo que se dicen son problemas.

Esaú González Follow on X 16 marzo, 2026

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