Ofrece Doña Ceferina ricas gorditas y tamales en el mercado Guerrero

La señora Ceferina vendedora de gorditas de Trigo y Tamales de Cacahuate, día a día lucha para sobrevivir y llevar el sustento a su hogar, desde hace muchos años se dedica al comercio en el mercado Guerrero, hoy ante esta contingencia de salud dijo no poder quedarse en casa ya que tienen que vender para comer.

“Tengo muchos años vendiendo gorditas y tamales de cacahuate en este mercado, yo crecí en este barrio de la Rodríguez y desde entonces me he dedicado a venderlas…la gente ya me conoce de muchos años y les gustan mis gorditas de trigo y mis tamales porque tienen el mejor sazón que es con mucho amor” dijo la señora Cefe – a quien llaman de cariño sus clientes-.

Al no poder quedarse en casa porque tiene que salir a buscar el sustento para ella, dice solo pide a Dios que la cuide para que este virus no le afecte a ella.

“Solo me encomiendo a Dios…le pido que me cuide, me proteja de ese virus y que tenga venta…nunca me he enfermado de algo grave soy fuerte…desde niña he trabajado mucho y me gusta lo que hago” dijo la señora Ceferina.

Y aunque las medidas de salud han sido estrictas para las personas de la tercera edad, la señora Ceferina dice tomarlas en cuenta al usar gel antibacterial y cubre bocas, pero el poder quedarse en casa y cumplir la cuarentena completa no puede porque tiene que salir a vender.

Hoy la señora Ceferina pide a la gente consumir sus gorditasde Trigo y sus tamales de Cacahuate que a diario ofrece para solventar sus gastos diarios en su hogar.