Diputados de MORENA se oponen a préstamo, pero sólo cuando son oposición

Guanajuato.- Los diputados de MORENA en Guanajuato, pretenden “echar abajo” el préstamo solicitado por el gobierno del Estado; sin embargo, los alcaldes morenistas lo aprobaron y se van a beneficiar. La carta enviada por diputados locales de MORENA al ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN para desestimar el préstamo, al parecer se utiliza cuando gobierna, pero la rechaza cuando es oposición; en diciembre alcalde de Abasolo dijo estar avergonzado de los diputados de su bancada.

Sólo por estar en contra a los alcaldes de MORENA también los perjudican

Apenas el 17 de diciembre del 2025, Job Gallardo Santellano presidente de Abasolo, dijo que la decisión de la fracción de Morena en el Congreso de negar el crédito que solicitó atiende a consignas políticas y dijo mostrarse decepcionado de que fueran los legisladores de su partido quienes le “echaran para atrás” esta petición de mejora.

“Me da tristeza y vergüenza que, por un pleito estúpido, una consigna política que tiene la bancada de diputados con la gobernadora, me hayan sacrificado. El gobierno que me precedió hizo una calle de 400 metros de 21 millones y yo con 29 iba a hacer 10 obras”, dijo en entrevista con el periodista Alex Ramblas.

En Guanajuato NO, pero en otros estados de MORENA SI

Según el esquema de préstamos que hay en otros estados, para este año 2026, existen 11 entidades que contemplan financiamiento, de las cuales 9 son gobernadas por Morena, 1 por Movimiento Ciudadano y 1 por PAN (Guanajuato).

Al igual hay que señalar que 15 de 23 estados gobernados por Morena (65%) contrataron deuda en 2024 y 2025, y 9 estados gobernados por Morena ya contemplan deuda para 2026, detallando que en estos estados morenistas sí se avaló esos financiamientos.

En Guanajuato los diputados de MORENA Hades Aguilar, Edit Moreno, Plasida Calzada, Maribel Aguilar, Miriam Reyes, Eugenia García Oliveros, Ricardo Ferro, David Martínez Mendizabal, Ernesto Millán Soberanes, Carlos Abraham Ramos y Antonio Chaurand, todos firmaron una carta para promover la inconstitucionalidad del préstamo.

Morena ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, dijo estar en contra de la deuda pública por hasta 4 mil millones de pesos que autorizaron contratar al Gobierno del Estado para proyectos en los municipios, porque supuestamente no hay proyectos, pero dicho préstamo debe estar respaldado por los propios proyectos municipales y obras del estado.

Alcaldes avalaron el préstamo

Finalmente hay que señalar que todos los presidentes de todos los partidos, incluyendo a MORENA respaldaron la deuda al Ejecutivo en el Congreso, es decir, estuvieron de acuerdo, pero que ahora, ellos como posición al parecer se oponen para que lleguen programas y obra social a los municipios gobernados por el mismo partido.

“Los invitamos a que aprueben el financiamiento, porque sabemos que Guanajuato es un proyecto común: una bandera, una vocación y un compromiso que nos une más allá de colores partidistas, especialmente ahora, cuando nuestro estado demanda de toda la sociedad y de todas las instituciones, el ejercicio honesto y solidario de sus atribuciones. Es tiempo de sumar, de construir y de responder con visión al futuro que nuestro Guanajuato merece, haciendo la diferencia para bien de millones de mujeres y hombres; de nuestra sociedad, de nuestra tierra y de nuestro futuro compartido”, texto de los alcaldes de Guanajuato que enviaron al congreso de Guanajuato.