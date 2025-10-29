Cobrarán 18 pesos los buses nocturnos para el Festival del Día de los Muertos

Las rutas saldrán a partir de las 11 de la noche desde la parada de la tienda Del Sol

Velio Ortega29 octubre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- Para este año, la presidencia municipal dispuso la apertura de estacionamientos periféricos y rutas de traslado nocturno del centro de la ciudad a diferentes destinos durante los días del Festival de los Muertos “Túnel de la Muerte”. El pasaje costará 18 pesos.

El Festival se llevará a cabo desde este día y hasta el 2 de noviembre. El servicio de rutas nocturnas de transporte público tuvo buenos resultados durante el pasado Festival Internacional Cervantino, por lo que nuevamente se implementará el servicio con rutas ampliadas y horarios extendidos.

Las rutas nocturnas saldrán a partir de las 11:00 de la noche, desde el paradero ubicado frente a la tienda Del Sol. Sus derroteros son:

  • Mercado Hidalgo – Pueblito de Rocha
  • Mercado Hidalgo – Marfil
  • Mercado Hidalgo – Central de Autobuses
  • Mercado Hidalgo – Lomas de Marfil
  • Mercado Hidalgo – Las Teresas
  • Mercado Hidalgo – Zona Sur

Los estacionamientos estarán frente a la Central de Autobuses, en la exestación de ferrocarril y en el terraplén Diego Rivera. Tendrán un costo de 100 pesos por coche y 250 por autobús durante 12 horas. De ahí podrán trasladarse al centro, pues se recomienda no ir en auto debido a que la mayor parte de las vialidades -especialmente la calle Subterránea- estarán cerradas para ser peatonales.

Velio Ortega29 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información