Cobrarán 18 pesos los buses nocturnos para el Festival del Día de los Muertos

Guanajuato, Guanajuato.- Para este año, la presidencia municipal dispuso la apertura de estacionamientos periféricos y rutas de traslado nocturno del centro de la ciudad a diferentes destinos durante los días del Festival de los Muertos “Túnel de la Muerte”. El pasaje costará 18 pesos.

El Festival se llevará a cabo desde este día y hasta el 2 de noviembre. El servicio de rutas nocturnas de transporte público tuvo buenos resultados durante el pasado Festival Internacional Cervantino, por lo que nuevamente se implementará el servicio con rutas ampliadas y horarios extendidos.

Las rutas nocturnas saldrán a partir de las 11:00 de la noche, desde el paradero ubicado frente a la tienda Del Sol. Sus derroteros son:

Mercado Hidalgo – Pueblito de Rocha

Mercado Hidalgo – Marfil

Mercado Hidalgo – Central de Autobuses

Mercado Hidalgo – Lomas de Marfil

Mercado Hidalgo – Las Teresas

Mercado Hidalgo – Zona Sur

Los estacionamientos estarán frente a la Central de Autobuses, en la exestación de ferrocarril y en el terraplén Diego Rivera. Tendrán un costo de 100 pesos por coche y 250 por autobús durante 12 horas. De ahí podrán trasladarse al centro, pues se recomienda no ir en auto debido a que la mayor parte de las vialidades -especialmente la calle Subterránea- estarán cerradas para ser peatonales.