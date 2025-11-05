“Nunca pensé que una mujer mayor, me fuera a robar…” taxista

Irapuato, Guanajuato.- “Nunca pensé que una mujer mayor, me fuera a robar, ya son varios casos”, dijo un taxista de Irapuato, tras contar lo que vivió al llevar a una pasajera a Valle del Sol que lo amenazó con un cuchillo.

Ramón “n” un taxista de los “verdes”, contó que hace una semana sufrió un asalto distinto a los que han sufrido sus compañeros, pues llevaba una “anciana” en la parte trasera de su vehículo de la zona centro a la colonia Valle del Sol.

En el trayecto, la mujer le iba contando los problemas que tenían sus hijos y que supuestamente la tenían preocupada, situación que le pareció normal, como cualquier diálogo con sus pasajeros, comenzó a hacerse raro que no llegaban a un lugar exacto en Valle del Sol y que comenzará a enviar mensajes de texto por el celular.

El hombre, dijo que sintió un cuchillo en el estómago, cuando la mujer le dijo “dame todo lo que traes, porque sino te lo encajo, dame la cuenta”, al tiempo que Ramón, expresó que, por momentos parecidos, siempre llevaba el dinero que iba juntando en el día en varios lugares.

“Solamente me quitó 300 pesos y después de bajarla en una calle sola, cerca de la central de abastos, alguien la esperaba y no me podía dar la vuelta rápido y tampoco pasaba nadie, mejor me fui, pero ya la tenemos ubicada, porque ya son varios compañeros que han sido asaltados”, dijo el taxista.