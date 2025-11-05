Más de 6 mil beneficiarios por programas de asistencia alimentaria DIF Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con el compromiso de mejorar la nutrición y la calidad de vida de la población más vulnerable, el Sistema DIF Irapuato encabezado por la presidenta Valeria Alfaro, consolida sus programas de asistencia alimentaria.
Con ello, la institución garantiza el acceso a alimentos sanos, suficientes y de calidad para niñas, niños, personas adultas mayores y familias en situación de vulnerabilidad.
Durante el último año, se entregaron 1 millón 555 mil 838 raciones alimentarias a más de 6 mil beneficiarios, a través de programas operados en escuelas, comunidades y comedores sociales. Entre las principales acciones destacan los siguientes cuatro apartados:
- Modalidad de Alimentación Escolar Fría: 535 mil 221 raciones para 2 mil 141 estudiantes en 49 escuelas, lo que equivale a 18 planteles urbanos y 31 en comunidades.
- Modalidad de Alimentación Escolar Caliente: 569 mil 907 raciones a 2 mil 252 estudiantes en 32 comedores escolares.
- Modalidad de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad: 344 mil 870 raciones a 1 mil 287 personas en 29 comedores comunitarios.
- Atención Alimentaria en los Primeros 1,000 Días: 105 mil 840 raciones a 459 niñas y niños en 19 espacios infantiles.