Más de 6 mil beneficiarios por programas de asistencia alimentaria DIF Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con el compromiso de mejorar la nutrición y la calidad de vida de la población más vulnerable, el Sistema DIF Irapuato encabezado por la presidenta Valeria Alfaro, consolida sus programas de asistencia alimentaria.

Con ello, la institución garantiza el acceso a alimentos sanos, suficientes y de calidad para niñas, niños, personas adultas mayores y familias en situación de vulnerabilidad.

Durante el último año, se entregaron 1 millón 555 mil 838 raciones alimentarias a más de 6 mil beneficiarios, a través de programas operados en escuelas, comunidades y comedores sociales. Entre las principales acciones destacan los siguientes cuatro apartados: