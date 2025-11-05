Presentan en Irapuato proyecto del Tren de Pasajeros Salamanca-Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Representantes de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) presentaron ante autoridades y líderes ciudadanos el proyecto del Tren de Pasajeros en el tramo Salamanca–Irapuato, una obra que transformará la movilidad y fortalecerá la economía regional.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó la importancia de esta presentación ante representantes de cámaras empresariales, asociaciones, así como autoridades estatales y municipales, al señalar que es fundamental conocer cómo se llevará a cabo el proyecto, cuya terminal estará ubicada en la antigua estación del tren, sobre la avenida Primero de Mayo, a un costado de la Central de Autobuses.

“Esto nos da mucha tranquilidad por el trabajo coordinado que estaremos realizando con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, y sobre todo por la intervención que hará el Municipio para renovar el entorno donde se ejecutarán estas obras. Este gran proyecto, sin duda, dinamizará aún más nuestro municipio y fortalecerá la conectividad de las personas que a diario se trasladan hacia Querétaro y la Ciudad de México”, compartió la Alcaldesa.

Durante la reunión, los representantes de la ARTF informaron que, tras un exhaustivo análisis técnico, esta ubicación resultó ser la más viable por su infraestructura y su fácil acceso a las principales vías de comunicación.

El proyecto contempla obras y adecuaciones sobre las vías existentes, con intervenciones en puntos clave como la Calzada de Guadalupe, el Paso Deprimido de Álvaro Obregón y el cruce del Panteón Municipal, además de la modernización integral de la terminal.

Las licitaciones ya se encuentran en proceso y se estima que los trabajos concluyan en 2028, con la puesta en marcha total del tren en 2029, ofreciendo viajes directos desde la Ciudad de México hasta Irapuato y viceversa.

Con este proyecto, Irapuato se consolida como una ciudad moderna, conectada y con visión de futuro, resultado de la gestión firme y decidida de la presidenta Lorena Alfaro García, quien continúa construyendo un municipio próspero, ordenado y lleno de oportunidades para todas y todos.