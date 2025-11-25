Nuevas inversiones para Abasolo: Job Gallardo

El presidente municipal señaló que el viaje a Rusia que emprendió traerá nueva inversiones para el municipio

Gerry Orozco25 noviembre, 2025

Abasolo, Guanajuato.- El presidente municipal de Abasolo, Job Gallardo, realizó un viaje estratégico a Rusia con el objetivo de posicionar al municipio como un destino atractivo para inversiones extranjeras, especialmente en los sectores automotriz y tecnológico.

De acuerdo con Gallardo, la gira permitió establecer contacto directo con directores comerciales de China, India, Rusia y Emiratos Árabes, convirtiéndose en un puente para presentar las ventajas competitivas de Abasolo ante mercados emergentes clave.

“En este viaje logramos establecer conexiones y contactos con los directores comerciales de China, India, Rusia y Emiratos Árabes para ofertar a Abasolo como destino de inversión extranjera en el ámbito automotriz y tecnológico”, destacó el alcalde.

El presidente municipal adelantó que, tras esta primera etapa de acercamientos, los resultados comenzarán a concretarse en los próximos meses, particularmente con nuevas inversiones provenientes de China e India, lo que marcaría—según afirmó—un hecho sin precedentes en el país.

“En los siguientes meses culminaremos este viaje con la nueva atracción de inversiones por parte de China e India, generando en Abasolo la primera muestra de resultados BRICS en todo el país”, puntualizó.

Gallardo también subrayó la importancia de que municipios como Abasolo se abran al escenario global y a la competencia multipolar que define la economía contemporánea.

“Estamos muy contentos porque conocer otros mercados y llevar nuestras opciones y opiniones nos adelantan una década en las decisiones y cambios del mundo multipolar, que avanza más rápido de lo que imaginamos en esta transición a la era tecnológica y de la IA”, añadió.

La administración local considera que este tipo de alianzas permitirá que Abasolo acelere su inserción en cadenas de valor internacionales, a la vez que busca diversificar su economía y generar nuevas oportunidades de empleo para la región.

Con la mirada puesta en el mercado global, Abasolo aspira a convertirse en un referente de la llegada de capital extranjero en municipios donde tradicionalmente la falta de inversiones han rezagado el desarrollo económico de estos municipios.

