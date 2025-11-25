Huanímaro realiza conferencia por el 25N

Huanímaro, Guanajuato.- Con el objetivo de promover la reflexión y fomentar la participación ciudadana en acciones que protejan los derechos de mujeres y niñas el día de hoy la administración municipal a través de la Coordinación de la Mujer Huanimarense, llevan a cabo una conferencia para conmemorar un aniversario más del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Alejandra Rivera Acevedo, titular de la coordinación para la mujer huanimarense dio la bienvenida a las autoridades y mujeres presentes en el evento diciendo: “luchemos por erradicar todos los tipos de violencia, y debemos alzar la voz para ayudar a las mujeres que hayan pasado o están pasando por algún tipo de violencia”.

El evento estuvo realizado en el auditorio de Casa de la Cultura Bicentenario y fue precedido por la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo, quien con emotivo mensaje dirigido a los presentes inicio esta actividad que busca fomentar políticas públicas y reflexivas hacia las mujeres huanimarenses. “Aunque se han logrado avances importantes, cientos de mujeres y niñas siguen enfrentando agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y digitales. Por ello, esta fecha busca exigir acciones que permitan construir sociedades más seguras e igualitarias”.

Violencia digital, Violencia Física, Psicológica, Emocional, Sexual y Económica fueron los temas desarrollados por la Psicóloga Martha Leticia Nava Razo ponente de la conferencia.

Al evento también asistieron los regidores José Isaías González Delgado, Karina Ruiz Rivera, Virginia González Chávez y María del Carmen García Núñez, además de Elda Núñez Aguilar directora de comunicación social y Cristian Antonio Godínez Aguilera secretario técnico.

Al fin alizar el evento la administración municipal ofreció un desayuno a manera de convivencia con las mujeres presentes del grupo de Red Móvil de cabecera municipal.