Padre Pistolas “apunta” a Altagracia Gómez por “malbaratar” el maíz

Michoacán.- “Le digo a los campesinos: dejen las carreteras, tomen la pinche fábrica, ciérrensela a los hijos de la chingada”, el Padre Pistolas volvió a dar su opinión ante los problemas de los agricultores que no han conseguido un precio razonable. El padre señaló a Altagracia Gómez, asesora de Claudia Sheinbaum y presidenta del consejo de Minsa, por pagar a 5 pesos el kilo de maíz, malbaratando el esfuerzo del sector agrícola.

El sacerdote comentó que los industriales venden la harina a las tortillerías a un monto que equivale 4 veces el costo del kilo de maíz. Grupo Minsa y Maseca, los principales compradores, están llevándose la ganancia que corresponde a los agricultores, expresó, y aunque festejó la toma de carreteras, recalcó que era necesario afectar al sector empresarial para lograr una respuesta, especialmente a la consejera nacional, apropiándose de la industria.

“¿Qué vamos a hacer sin maíz, sin cacahuate y sin frijoles? ¡Contéstenme!, no sean pendejos, apóyenos”, insistió el Padre Pistolas. Además, advirtió que, si la situación continúa, el país se quedará sin productores.