Padre Pistolas “apunta” a Altagracia Gómez por “malbaratar” el maíz

El sacerdote llama a los campesinos para tomar la industria, señalando a la empresaria y asesora de Claudia Sheinbaum como responsable por los precios bajos

Redacción Notus25 noviembre, 2025

Michoacán.- “Le digo a los campesinos: dejen las carreteras, tomen la pinche fábrica, ciérrensela a los hijos de la chingada”, el Padre Pistolas volvió a dar su opinión ante los problemas de los agricultores que no han conseguido un precio razonable. El padre señaló a Altagracia Gómez, asesora de Claudia Sheinbaum y presidenta del consejo de Minsa, por pagar a 5 pesos el kilo de maíz, malbaratando el esfuerzo del sector agrícola.

El sacerdote comentó que los industriales venden la harina a las tortillerías a un monto que equivale 4 veces el costo del kilo de maíz. Grupo Minsa y Maseca, los principales compradores, están llevándose la ganancia que corresponde a los agricultores, expresó, y aunque festejó la toma de carreteras, recalcó que era necesario afectar al sector empresarial para lograr una respuesta, especialmente a la consejera nacional, apropiándose de la industria.

“¿Qué vamos a hacer sin maíz, sin cacahuate y sin frijoles? ¡Contéstenme!, no sean pendejos, apóyenos”, insistió el Padre Pistolas. Además, advirtió que, si la situación continúa, el país se quedará sin productores.

Redacción Notus25 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información