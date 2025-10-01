Nueva sentencia a Rodríguez Medrano por violencia política de género

Guanajuato, Guanajuato.- El que fuera candidato a la presidencia municipal por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jorge Antonio Rodríguez Medrano, fue sancionado por el Tribunal Electoral del Estado (TEEG) por haber cometido violencia política en razón de género contra la regidora morenista María Fernanda Arrellano. Rodríguez Medrano, quien fue candidato a la alcaldía por Morena, deberá dar una disculpa pública y tomar un curso; además de que su nombré quedará inscrito en el Registro de infractores, señaló la regidora. A esta sanción se le agrega una sentencia del Tribunal de Oralidad Familiar, que confirmó el adeudo de alimentos en su contra, además de ser sancionado por daño moral.

El presentador de noticias y director de un espacio informativo que se transmitía en televisión por cable y ahora se difunde en plataformas digitales, se ha confrontado con quienes fueran parte de su planilla y que con votos para él llegaron a sus regidurías.

Dos regidoras y un regidor de Morena han tomado distancia con Rodríguez Medrano: Cecilia Valadez, María Fernanda Arellano y Julio César García (quien fue regidor del Partido de la Revolución Democrática y en ese papel fue procesado y sentenciado por violencia física en contra de su entonces pareja sentimental). Sólo Víctor Hugo Larios, el único con ideología de izquierda en el grupo, si bien no apoya públicamente al empresario, tampoco se ha manifestado de manera crítica hacia él.

El pasado 13 de septiembre, Rodríguez Medrano encabezó una manifestación contra Samantha Smith y Alejandro Navarro. De manera “anónima” -pues se usaron recursos de gente cercana al municipio-, fue convocada una contra manifestación. La protesta del empresario terminó con un enfrentamiento a golpes, iniciado por un grupo de encapuchados a los que el presentador de noticias acusó de ser enviados por Smith y Navarro.

A raíz de ese suceso, María Fernanda Arellano, Cecilia Valadez y Julio César García (estos últimos ligados al senador morenista Emmanuel Reyes), se deslindaron de Rodríguez Medrano, quien a su vez los acusó de estar coludidos con el gobierno municipal panista.

Por los comentarios contra Arellano, ésta lo denunció ante el TEEG y el organismo falló a favor de la regidora, quien informó sobre el hecho en sus espacios digitales y reconoció que es apenas una primera instancia, pero continuará con el proceso legal en contra del comunicador.

“No importa el personaje que sea, ni el partido, ni mucho menos. No debemos quedarnos callados ante la violencia política que se ejerce en contra de nosotras las mujeres”, expresó la morenista en sus espacios digitales.

Contra Navarro, otro flanco

Rodríguez Medrano tiene, además, un enfrentamiento político y mediático con el expresidente municipal Alejandro Navarro, a quien acusa de ser el poder tras el trono en el gobierno de la presidenta municipal Samantha Smith, esposa del exmandatario.

Tras el proceso electoral, Rodríguez Medrano perdió el contrato con una de las empresas de cable que opera en el municipio para usar un espacio televisivo. El motivo fue una deuda millonaria que la empresa y el mismo comunicador tenían con el municipio. Tras esta situación, la cablera estableció un acuerdo con otro grupo televisivo, en apariencia independiente, pero ligado a Alejandro Navarro.

Saucedo Pimentel, tercer frente

Además de las confrontaciones con Fernanda Arellano y Alejandro Navarro, Rodríguez Medrano ha tenido una contante confrontación con el activista Roberto Saucedo Pimentel, quien aspiraba ser candidato por Morena y lo fue, pero por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Rodríguez Medrano le dio voz a la exesposa de Saucedo en un asunto familiar y el mencionado, quien también es abogado, lo denunció por daño moral y logró una sanción que obligó a un pago de 500 mil pesos.

Recientemente, el diputado morenista David Martínez Mendizábal se pronunció por investigar a Navarro y Smith por supuestamente haber planeado la agresión el 13 de septiembre contra los manifestantes encabezados por Rodríguez Medrano. La ironía: Martínez Mendizábal apoyaba a la entonces regidora morenista Paloma Robles Lacayo, quien finalmente fue candidata por el Partido del Trabajo.

Las acciones y expresiones públicas de Rodríguez Medrano están envueltos en una confusa trama de intereses políticos, económicos y personales.