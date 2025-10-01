En Irapuato son robados tres negocios a diario

Irapuato, Guanajuato.- En promedio 3 negocios son robados a diario en Irapuato y en la mayoría de los casos se utiliza la violencia para llevar a cabo el delito. El 23.1 por ciento de robos registrados en Guanajuato corresponden al municipio y se encuentran por encima del promedio de este delito en el estado, así lo informó el Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos?

Durante el mes de agosto aumentó un 11 por ciento el robo a establecimientos respecto al mismo mes de 2024; en cuanto a julio, apenas bajó el 1 por ciento. La seguridad en el municipio no ha podido descender la cifra, en la que sólo se ubican los casos en los que se presenta una denuncia formal.

Entre los afectados se encuentran las sucursales de Oxxo, que constantemente son saqueadas en distintos puntos de la ciudad. Cabe señalar que el 26 de agosto las autoridades irapuatenses dieron a conocer le arresto de dos hombres que al parecer se dedicaban a asaltar tiendas de conveniencia, siendo identificados por cerca de 33 robos a las sucursales.

Sin embargo, otros locales no cuentan con cámaras de seguridad y en muchas ocasiones ni siquiera se acude al ministerio público para abrir una carpeta de investigación, por lo que, aparentemente, se traduce en una estadística sesgada.

Asimismo, el robo con violencia fue catalogado como un delito que va a la alta, ya que supera la media estatal y representa la quinta parte de las denuncias en Guanajuato. Con más de 900 robos reportados entre los 46 municipios, 193 pertenecen a la capital fresera.