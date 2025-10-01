Pénjamo incorpora línea podotáctil en rehabilitación de banquetas del centro histórico

Pénjamo, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Pénjamo dio un paso histórico hacia la inclusión con la rehabilitación de banquetas en la calle Aldama, en la zona centro de la cabecera municipal, una obra que por primera vez en la ciudad incorpora una línea podotáctil, diseñada para apoyar la movilidad de personas con discapacidad visual.

Beneficios de una ciudad inclusiva

La implementación de la guía podotáctil en Pénjamo representa un avance importante en materia de derecho a la accesibilidad universal. Este tipo de infraestructura permite que las personas con discapacidad visual se desplacen con mayor seguridad y confianza, además de fomentar una cultura de respeto y equidad en los espacios públicos.

Con esta obra, Pénjamo se coloca a la vanguardia en infraestructura urbana incluyente, al ser la primera obra en la ciudad que incorpora un diseño pensado especialmente en las personas con discapacidad.

La administración municipal resaltó que este proyecto no solo mejora la imagen urbana del centro histórico, sino que también marca un precedente en la construcción de un municipio más justo, accesible y humano para todas y todos.