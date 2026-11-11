Habrá nueva secundaria en Alcocer; destinarán 7 MDP de recursos municipales en San Miguel de Allende

San Miguel de Allende, Guanajuato.- Con la obtención de un predio de más de 2 mil metros cuadrados y la proyección de 7 millones de pesos de recursos propios, el Gobierno Municipal avanza en la planeación para la construcción de una nueva escuela secundaria en la comunidad de Alcocer.

El presidente municipal, Mauricio Trejo, informó durante una reunión con padres de familia y autoridades escolares que el terreno, con una extensión exacta de 2,000.07 metros cuadrados, fue concretado mediante un proceso de gestión y concertación para su donación con los propietarios originarios.

La incorporación del predio al patrimonio municipal fue formalizada por el Ayuntamiento y actualmente transita por las fases de regularización jurídica y registral para dar paso a la integración del proyecto ejecutivo.

Inversión directa y presupuesto municipal

Para agilizar el desarrollo de la obra sin depender exclusivamente de esquemas externos, el alcalde planteó la inclusión de un presupuesto inicial de 7 millones de pesos de origen municipal dentro del paquete financiero del próximo ejercicio fiscal.

La medida busca asumir con fondos públicos la edificación del plantel, evitando que los comités escolares o los padres de familia absorban erogaciones destinadas a la infraestructura del inmueble.

El anteproyecto contempla la construcción de aulas con capacidad adaptada a la demanda estudiantil de la zona, además de proyectar áreas complementarias como una cancha de usos múltiples techada, sujeta a la validación técnica correspondiente.

El Municipio mantendrá la mesa de trabajo con las autoridades educativas estatales para definir el calendario de ejecución, los criterios arquitectónicos y la eventual concurrencia de aportaciones institucionales para el plantel.