Aprueban Ley de Ingresos en la capital: no aumento a predial ni nuevos impuestos

Guanajuato, Guanajuato.- La sesión ordinaria número 53 del H. Ayuntamiento de Guanajuato, realizada la noche del martes, huele a año electoral: la mayoría panista y aliados aprobaron con 12 votos a favor y tres en contra –de un sector morenista- la iniciativa de Ley de Ingresos, así como las Disposiciones Administrativas en materia de ingresos para el municipio, para el ejercicio fiscal 2027, ambos documentos formulados por la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional.

La ley contempla un ingreso de mil 70 millones 549 mil pesos y un incremento del 3 por ciento a los servicios del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIMAPAG).

La propuesta también incluye la suspensión del cobro a las cuentas que no reciben el servicio de drenaje y tratamiento de agua. De acuerdo con el SIMAPAG, esta decisión podría representar una disminución anual a sus ingresos de 2.5 millones de pesos.

En el caso del predial, no habrá incremento. El descuento será igual que en 2026: habrá un 15 por ciento de descuento a todos los contribuyentes que paguen su predial de forma anualizada durante el mes de enero y 10 por ciento en el mes de febrero. Para comerciantes, habrá un 50 por ciento de descuento a quienes paguen de forma anualizada en el mes de enero.

De manera general, los servicios municipales como estacionamientos, canchas deportivas y museos, aumentarán un 3.5 por ciento en 2027, con el beneficio de que capitalinas y capitalinos podrán ingresar de manera gratuita presentando su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

Se contemplan descuentos en el cobro de agua a personas adultas mayores, jubiladas, pensionadas y personas con discapacidad; descuentos de hasta 85 por ciento en trámites relacionados con el patrimonio y entrada gratis al museo de las momias para habitantes de la capital, entre otros beneficios, sin comprometer los servicios que se brindan a la ciudadanía ni la economía del municipio.

También se autorizó la creación de recursos para obra, dentro del apartado Programa Embelleciendo mi Colonia 2026; suficiencia presupuestal para el Programa de Obra Pública y acciones sociales del ejercicio fiscal actual; así como recursos solicitados por Sindicatura y Regiduría para ampliar lo asignado a apoyos sociales para este año.

La presidenta municipal Samantha Smith destacó que el plan para el año 2027 se realizó pensando en las y los capitalinos, y en darles la mayor cantidad de beneficios posibles, como no aumentar el predial, mantener los descuentos por pago puntual del mismo y no crear nuevos impuestos.

Las disposiciones “coinciden” con que 2027 es año electoral.

En la misma sesión se dio luz verde a la integración del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Planeación del municipio, propuesta por la presidenta municipal Samantha Smith:

1 Bertha Patricia Alvarado Guzmán, del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Guanajuato.

2 José Rivas Delgado, del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guanajuato, Gto., A.C.

3 David Gilberto Villicaña Diosdado, del Colegio de Ingenieros Civiles de Guanajuato, A.C.

4 Joel Humberto Aguilar Gutiérrez, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Guanajuato.

5 María Teresita Luna Torres, del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses, A.C.

6 María Guadalupe Murguía Quiroz, del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG).

7 Juana Enriquez Ramírez, de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Guanajuato (AMEXME).

María Fernanda Arellano, regidora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que las personas elegidas eran “amigos” de la administración municipal y se fue a la yugular a uno de los perfiles, pues fue responsable de la compra de los polémicos semáforos de 58 millones de pesos. La “casi” directa era para la exdirectora de Obra Pública, María Guadalupe Murguía.