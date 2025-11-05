Nueva estación del tren estará en “El Ranchito”

La estación del tren se ubicará en la antiguan estación casi a un costado de "La Chabela", lo que implicará un cambio en el espacio urbano

Gerry Orozco5 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- La presidenta municipal de Irapuato Lorena Alfaro dio a conocer que la estación del tren se ubicará en la antiguan estación en la colonia “El Ranchito”, lo que implicará un cambio en el espacio urbano.

La mandataria dijo que el día de ayer tuvo un encuentro con autoridades de la Agencia del Transporte Ferroviario del gobierno federal en donde explicaron de manera detallada el proyecto y sus alcances.

En dicha reunión se explicó como es que quedaría la estación y las decisiones por las que se llegó a determinar que la terminal quedaría en este lugar, a pesar de los esfuerzos de la presidenta porque esta estuviera en las inmediaciones del CRIT, sin embargo, la mandataria dijo que aceptó la propuesta y señaló la apertura de las autoridades federales para escuchar la propuesta municipal.

La alcaldesa dijo que, con esta decisión, el entorno urbano de la zona cambiará por lo que será necesario trabajar de la mano con la federación y el estado para ejecutar el plan maestro, así mismo dijo que, ya se está trabajando con expertos para renovar el espacio público y la convivencia entre las colonias aledañas.

