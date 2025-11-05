“Acabarán bloqueos” en carreteras de Guanajuato

Los bloqueos y movilizaciones se van a las instalaciones de los industriales que adquieren el maíz y sorgo

Redacción Notus5 noviembre, 2025

Guanajuato.- Recién terminada la reunión de los productores con integrantes del gobierno federal y estatal, informaron que levantarán los bloqueos carreteros y cambiarán las movilizaciones a las instalaciones de los industriales que adquieren el maíz y sorgo.

José Luis Lara, vocero del Movimiento Campesino Agrícola, dijo que para liberar y evitar nuevos bloqueos se requiere voluntad de empresas como MASECA o MINSA para que a través del gobierno federal los exhorten para que mantengan los precios.

“De nada serviría el apoyo del gobierno federal, dado que el industrial se quiere quedar con ellos, porque el gobierno federal necesita que le ponga el cálculo correcto al industrial. Para que no se baje de los 6 pesos, porque hay un conflicto de intereses”, dijo el productor.

El campesino, dijo que ellos ya están haciendo la parte que les corresponde al ceder con los bloqueos y evitar mayores conflictos, siempre y cuando también se vea una voluntad inmediata del gobierno federal, al subrayar que ellos son los que los han dejado de escuchar y abandonar.

