Lorena Alfaro dialoga con vecinas y vecinos de la colonia Miguel Hidalgo

La Alcaldesa destacó la importancia del trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno

Redacción Notus5 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de escuchar de primera mano las inquietudes de los irapuatenses, la presidenta municipal Lorena Alfaro García participó en un encuentro territorial con vecinas y vecinos de la colonia Miguel Hidalgo.

Durante la reunión, la Alcaldesa destacó la importancia del trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno para fortalecer las acciones de la Administración Municipal como parte de la estrategia Irapuato 27.

“La participación ciudadana es fundamental para que nuestras colonias mejoren, avancen y se desarrollen. Si hoy tenemos esta convocatoria tan bonita y tan importante, es porque hubo mujeres y hombres que levantaron la mano, decidieron ser parte del comité y trabajar de la mano de la Dirección de Desarrollo Social. Decidieron traer beneficios a su colonia y tocar puertas para hacernos llegar sus inquietudes y necesidades. Aquí se han realizado intervenciones en servicios públicos, entre muchas otras acciones”, refirió.

Vecinas y vecinos de la colonia Miguel Hidalgo agradecieron las labores implementadas por el Gobierno Municipal, a través de dependencias como Desarrollo Social y Humano, Inmira, Secretaría de Seguridad Ciudadana, DIF, JAPAMI, Salud Municipal y Servicios Públicos, que han trabajado para atender sus principales necesidades.

Durante el encuentro también participaron jóvenes de la escuela Chagolla Boxing Club, a quienes la Alcaldesa felicitó y reconoció por su esfuerzo, destacando el deporte como una herramienta clave para la prevención de adicciones.

Lorena Alfaro señaló que el deporte es una estrategia eficaz para alejar a las y los jóvenes de los vicios, al actuar como un factor protector contra el consumo de drogas, alcohol y tabaco, además de generar múltiples beneficios físicos, psicológicos y sociales.

Invitó a la ciudadanía a acercarse a la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud (Comudaj) para conocer la oferta deportiva que el municipio ofrece a través de sus escuelas del deporte.

Con estos encuentros, Irapuato avanza con rumbo firme, consolidando una administración que escucha, responde y actúa por el bienestar de las y los irapuatenses.

