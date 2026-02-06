Donarán 15 sillas neurológicas para menores con discapacidad en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- Como parte del programa “200 sillas para 200 Campeones”, se realizará la donación de 15 sillas neurológicas en beneficio de niñas, niños y adolescentes dobladenses que presentan alguna discapacidad motriz.

Este programa, es impulsado por el Club Rotario de los municipios de León e Irapuato, en conjunto con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), y DIF Manuel Doblado.

El objetivo es mejorar la calidad de vida de personas con parálisis cerebral infantil (PCI) y otros trastornos permanentes del movimiento y la postura, ocasionados por daños cerebrales durante la gestación, el parto o los primeros años de vida.

Es importante mencionar que las sillas neurológicas están diseñadas especialmente para personas con condiciones como hidrocefalia, parálisis cerebral, espina bífida o esclerosis múltiple, por lo que permiten un mejor control de la postura, estabilidad y movilidad.

El Sistema DIF Manuel Doblado, será el enlace para la identificación y canalización a las y los beneficiarios.

La Presidenta del Sistema DIF, Marisol Ramírez Reyes y la Directora, Liliana Hernández Lara, hacen un llamado a la ciudadanía para que estos apoyos lleguen a las personas que realmente lo requieran.

Acude a las instalaciones de dicha dependencia ubicadas en Benito Juárez de la Zona Centro o bien, comunicarse al número 432 744 03 77 para recibir información sobre los requisitos.