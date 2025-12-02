Noviembre: Recuento de homicidios dolosos en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Noviembre de 2025 cerró con un total de 40 homicidios dolosos, de acuerdo con el Reporte Mensual de Víctimas por Homicidio Doloso del Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos?

El informe detalló que el 98% de los casos estuvo relacionado con acciones atribuidas a grupos del crimen organizado, lo que confirma la persistencia de la violencia vinculada a estas estructuras delictivas. Asimismo, el 93% de los homicidios se cometió con arma de fuego, consolidándose como el principal mecanismo utilizado para privar de la vida a las víctimas.

En cuanto al género, el reporte indica que el 88% de las víctimas fueron hombres, el 8% mujeres y del 4% restante no se obtuvo información.

El análisis por edades muestra que:

0 víctimas de 11 a 17 años

5 víctimas entre 18 y 30 años

7 víctimas entre 31 y 40 años

5 víctimas entre 41 y 50 años

2 víctimas entre 51 y 60 años

0 víctimas mayores de 61

29 víctimas sin datos de edad

El Observatorio también destacó que el 94% de las víctimas murieron en el lugar del ataque o a consecuencia de las heridas sufridas en ese mismo sitio.

Varias colonias y comunidades registraron más de una víctima durante el mes:

Las Heras – 3 víctimas

– 3 víctimas Lázaro Cárdenas – 3 víctimas

– 3 víctimas San Juan de Retana – 3 víctimas

– 3 víctimas Benito Juárez – 2 víctimas

– 2 víctimas Los Fresnos – 2 víctimas

– 2 víctimas Morelos – 2 víctimas

– 2 víctimas San Gabriel 3ra Sección – 2 víctimas

– 2 víctimas San Miguelito – 2 víctimas

– 2 víctimas Santa María – 2 víctimas

Además, las colonias en las que se registró una sola víctima son:

18 de Agosto, Álvaro Obregón y Ampliación Constitución de Apatzingán.

El Observatorio Ciudadano subrayó la importancia de mantener el seguimiento puntual de estas cifras para dimensionar la problemática de violencia letal en el municipio y reforzar las políticas públicas orientadas a la prevención, seguridad y atención integral a las víctimas.