Con signos de tortura dejan en plena calle a dos personas en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En un lote baldío de la calle Revolución en Rancho Guadalupe, cerca de la colonia 8 de Junio, dos cuerpos con aparentes signos de tortura fueron avistados por vecinos; uno de ellos se encontraba en plena calle. Envueltos en varias cobijas y maniatados, fueron reportados al sistema de emergencias de Irapuato.

Habitantes aledaños notificaron la presencia de los bultos y la policía municipal realizó un acordonamiento del área. Paramédicos de la Cruz Roja, verificaron que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales. A la espera de la SEMEFO y la Fiscalía del estado, las autoridades se mantuvieron resguardando a las personas, cuyo sexo no se develó.

Por el momento, se desconoce la mecánica de los hechos, así como la identidad de los cuerpos. Sin embargo, se abrirá la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el caso.