Arde taller de decoración de artesanías; familia capitalina lo pierde todo

Guanajuato, Guanajuato.- La dueña de una casa ubicada en el callejón de la Ciudadela salió a trabajar temprano. Apenas iba a entrar a su labor cuando miró una humareda en dirección a su domicilio. Corrieron a avisarle que era su casa.

La columna de humo era vista desde distintas partes de la ciudad. Cuando la mujer llegó a su morada, encontró a personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo Bomberos Voluntarios, que llegaron al lugar en la motobomba 8801, a cargo de la bombera Bibiana Valtierra y el maquinista bombero Jonathan Ramírez.

Poco pudieron hacer: en pocos minutos el fuego devoraba la casa hecha de material adobe y piedra con techo de lámina. Apagaron lo que quedaba y controlaron cenizas para que no resurgieran las llamas ni se extendieran a otras fincas.

El fuego destruyó principalmente textiles, madera, y objetos de uso doméstico. Fue una pérdida total. La casa se utilizaba como taller de objetos de resina y eso avivó las llamas. Los bomberos evacuaron a dos personas que estaban en el domicilio, sin presentar algún tipo de lesión.

La familia perdió su casa y su taller y lo espeso del humo alarmó a los habitantes del centro de la ciudad.