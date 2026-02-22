Noche de viento en la capital: cae un árbol en Paseo de la Presa

Redacción Notus22 febrero, 2026

Guanajuato, Gto.- Fiel a la tradición de febrero loco (y marzo otro poco), el viento hizo de las suyas en la capital: derribó a un árbol en Paseo de la Presa, casi enfrente de la sede del Partido Revolucionario Institucional.

Los vientos comenzaron al anochecer. Láminas y anuncios y algunas prendas que no fueron quitadas a tiempo de los tendedores volaron por los aires, entre polvo acompañado por un cuasi macabro silbido de viento.

Todo era tema de tener qué explicar a la pareja por qué tal prensa íntima apareció en el patio, hasta que la Dirección de Protección Civil informó sobre la caída de un árbol en la zona de Paseo de la Presa, una de las vialidades más transitadas de la capital.

Personal de servicios públicos acudió al lugar para retirar el tronco y las ramas que obstruían parcialmente la circulación. No hay reporte de personas lesionadas ni daños a vehículos o inmuebles cercanos. El incidente generó afectaciones viales momentáneas mientras se realizaban las labores de limpieza.

Tampoco hay reportes de caída de espectaculares, aunque sí de algunos letreros y láminas de casas.

