Ataques en 23 de los 46 municipios de Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Ante los hechos de violencia registrados en Guanajuato, la Secretaria de Seguridad y Paz, informó que han tenido ataques en 23 de los 46 municipios del estado y que existe una gran cantidad de información falsa circulando en redes sociales, incluyendo imágenes de incendios realizados con inteligencia artificial. Todas las carreteras están libres y sin afectación; no se advierte riesgo para circular en las vías estatales o federales.

En el transcurso del día, con corte a las 13:30 horas, se registraron incidentes en 23 municipios, entre ellos: Ocampo -Dolores Hidalgo -San Miguel de Allende -Victoria -Guanajuato -Silao -Irapuato -Pueblo Nuevo -Salamanca -León -San Francisco del Rincón -Purísima del Rincón -Romita -Manuel Doblado -Pénjamo -Abasolo -Huanímaro -Valle de Santiago -Yuriria -Moroleón -Huanímaro -Santiago Maravatío -Acámbaro

Los hechos registrados en Guanajuato a raíz de las operaciones del Gobierno Federal en el vecino estado de Jalisco están controlados. Todas las carreteras están libres y sin afectación; no se advierte riesgo para circular en las vías estatales o federales, que permanecen bajo vigilancia de las fuerzas estatales y federales.

En los municipios se mantienen operativos de vigilancia con apoyo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y las policías municipales. El despliegue en todo el estado permitió la detención de varias personas en diversos municipios que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE). También se logró evitar la quema de varios vehículos en diversos puntos del estado.

“Es importante que sepan que hay gran cantidad de información falsa circulando en redes sociales, incluyendo imágenes de incendios realizados con inteligencia artificial. Toda esta información está generando psicosis, por lo que es importante no compartirlas e informarse en los canales oficiales”, dice el comunicado.