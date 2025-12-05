“No somos acaparadores”: Miguel Márquez sobre sus concesiones

México.- El exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, durante una entrevista señaló que es propietario de dos concesiones de agua, ambas heredadas por sus padres. El panista puntualizó que no es un acaparador porque ello corresponde a “lo que tiene un ejidatario o cualquier gente pequeña”, asegurando que todo estaba en regla.

Márquez, “con la frente en alto y con la tranquilidad de mi consciencia y sobre todo con el apego a la normatividad” mencionó que la primera concesión se la entregó su padre y tiene cerca de 50 años: son 150 mil metros cúbicos para 30 hectáreas. En cuanto a la segunda, heredada por su madre, con años de uso, es para 15 hectáreas de un rancho.

El exgobernador instó a las autoridades a revisar sus predios, argumentando que siempre estaban al día con los documentos, manteniendo todo en regla.

En la entrevista, también se encontraba el exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, que, por su parte, cuenta con una concesión de 25 mil millones de metros cúbicos que abastece a 27 hectáreas de producción de limones en Tototlán. Al parecer, el panista contempla una producción anual de 300 toneladas.

“Tenemos totalmente la conciencia tranquila… no hay ningún acaparamiento de agua”, señaló igualmente, pues a su decir, la concesión la había adquirido antes de ser funcionario público. Además, dijo hacer uso del agua únicamente para producción de alimentos tanto para exportar como para consumo nacional.