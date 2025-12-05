Comienza la temporada navideña en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- El espíritu navideño está por inundar las calles del municipio de Cuerámaro, con el tradicional encendido del árbol de Navidad, que este año se celebrará el 6 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Jardín Principal Manuel Doblado, uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de la ciudad.

El evento, organizado por el Gobierno Municipal, busca reunir a las familias cue̱ramarenses para dar inicio formal a las festividades decembrinas. El encendido del árbol promete convertirse nuevamente en un momento emotivo y representativo de la unión comunitaria, marcando el comienzo de una temporada llena de convivencia, esperanza y celebración.

Además del encendido, la jornada resaltará el talento local con la presentación especial de los talleres de la Casa de la Cultura “Salvador Contreras”, cuyos alumnos mostrarán el trabajo que han desarrollado durante el año. Música, danza y expresiones artísticas formarán parte del programa, con el objetivo de impulsar la cultura y brindar un espacio para que niñas, niños, jóvenes y adultos compartan su creatividad con la comunidad.

El Jardín Principal Manuel Doblado se convertirá en un punto de encuentro para familias y visitantes, quienes podrán disfrutar de un ambiente festivo, seguro y lleno de tradición.

Las autoridades municipales invitan a toda la ciudadanía a asistir y ser parte de este momento que da inicio oficialmente a las celebraciones navideñas en Cuerámaro.