“No sean pendejos, mi trabajo es limpio”: ex candidato a gobernador tras cantar corrido de ‘El Mencho’

Guerrero.- El ex candidato a la gobernatura de Guerrero por parte del Partido Verde y Partido del Trabajo, Pedro Segura, realizó una fiesta privada en el municipio de Tepecoacuilco. Los Alegres de Terán asistieron al evento y al negarse a tocar ‘El dueño del palenque’, el funcionario cantó la canción en honor a ‘El Mencho’. Tras la polémica, Segura declaró: “no sean pendejos… Mi trabajo es limpio y a mí me gustan los corridos. A mí me vale madre”.

Luego de ser ‘exhibido’ en redes sociales mientras entonaba uno de los himnos del capo, el empresario respondió con otro video en el que afirmó que la fiesta celebrada en su rancho de Tereco-Acuilco no era un homenaje.

“El evento de anoche no fue homenaje para el Mencho y no sean pendejos. El evento de anoche yo lo pagué para mí. Me gustan los corridos, igual que al gobierno, me gustan los corridos de los capos, ¿cuál es el pedo?”, expresó con insultos y arremetiendo contra el periodista independiente Carlos Loret de Mola.

Además de decir que el evento fue financiado con sus recursos, el ex candidato, que insistía al grupo de regional con un “¿quieren que la cante yo?”, negó tener vínculos con el crimen organizado.