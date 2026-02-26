Alistan festival “Mujeres Irapuatenses en el Arte”

Irapuato, Guanajuato.- La cuarta edición de Mujeres Irapuatenses en el Arte (MIA), esta lista. Del 4 al 7 de marzo se llevará a cabo en sedes como el Museo Salvador Almaraz, Biblioteca Antonio González, Parque Irekua, Andador Juárez, Teatro de la Ciudad, Plaza Santiaguito y Plaza Cibeles.

Gloria Cano de la Fuente, directora del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación, (IMCAR), resaltó el proyecto MIA, pues dijo que, desde su creación, el interés y participación de las mujeres ha aumentado, alcanzando en esta ocasión la participación de 77 mujeres.

“Esto nace como un proyecto de una exposición que forma parte de nuestro Sistema Municipal de Convocatorias Públicas, buscando reunir a todas las artistas locales que de cierta forma tienen una trayectoria reconocida y a través de ellas compartiéramos el Arte de la Mujer Irapuatense”, destacó.

El programa MIA, iniciará el día 4 de marzo con ‘La mirada de las mujeres irapuatenses’, en el Andador Juárez a partir de las 11:00 de la mañana y, a las 6:00 p.m., en el Museo Salvador Almaraz, con ‘Ella. El olvido en el que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro’.

Para el día 5, en el Museo Salvador Almaraz, a las 6:00 de la tarde, se realizará Mujeres irapuatenses en el arte: Nosotras; también se realizará el ciclo de cine, Primavera Documental, en la biblioteca Antonio González y el Parque Irekua, los días 5 y 7 de marzo, a las 6:00 de la tarde.

El día 6, en Plaza Cibeles, se realizará Nuestra mirada, a partir de las 11:00 de la mañana, y este mismo día a las 6:00 pm, en Plaza Santiaguito, se llevará a cabo Te canto, mujer, concierto realizado por Natalia Azucena Rocha Luna.

Para cerrar las actividades el día 7 de marzo, a las 5:00 de la tarde en el Teatro de la Ciudad, se realizará Mi Luna. Danza contemporánea. Y a las 6:00 pm Ramito de Violetas. El alma de las mujeres poetas y compositoras, en el Museo Salvador Almaraz.

Todos los eventos de MIA, son totalmente gratuitos y abiertos al público para su disfrute.

Las acciones culturales que realiza el Gobierno de Irapuato, son parte de las acciones con rumbo a Irapuato 27, proyecto establecido en el Programa de Gobierno Municipal.