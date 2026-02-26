Avalan Pan y PRD jornada laboral de 40 horas y penas más altas por violencia familiar en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Con los votos a favor del PAN y PRD, el Congreso del Estado aprobó la Minuta que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, así como reformas al Código Penal del Estado para fortalecer las sanciones contra la violencia familiar.

En primer término, se abordó la Minuta enviada por la Cámara de Diputados que reforma la Constitución Política Federal para establecer la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales hacia el año 2030, sin disminución de salarios ni prestaciones, y con la constitucionalización del descanso semanal con goce íntegro de sueldo.

Desde tribuna, el diputado Jorge Espadas Galván destacó que la reducción a 40 horas representa un avance en el reconocimiento de los derechos de las y los trabajadores, al permitir mayor tiempo para el desarrollo personal y familiar; sin embargo, advirtió que la reforma es un punto de partida y debe complementarse con medidas que fortalezcan a las micro y pequeñas empresas, a fin de garantizar su viabilidad y que el empleo siga siendo sostenible para las familias mexicanas.

Por su parte, el diputado Juan Carlos Romero Hicks subrayó que la reforma representa una oportunidad para armonizar dignidad laboral, bienestar familiar y crecimiento económico, aunque advirtió que su implementación deberá ser estratégica para proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas, responsables de una parte fundamental del empleo en el país.

Finalmente, el diputado Roberto Carlos Terán Ramos destacó que mejorar las condiciones laborales implica también fortalecer a quienes generan empleo. Afirmó que la reducción de la jornada debe acompañarse de políticas que impulsen productividad, capacitación y formalidad, de manera que el avance en derechos laborales vaya de la mano con un entorno económico sólido y sostenible.

En un segundo momento, se aprobó la reforma al Código Penal, impulsada por la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, que fortalece la respuesta jurídica frente a la violencia familiar. La modificación incrementa las penas y establece sanciones de tres a doce años de prisión y de treinta a ciento veinte días de multa en casos agravados, particularmente cuando las víctimas pertenecen a grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

La diputada Susana Bermúdez Cano advirtió que la violencia familiar continúa siendo una problemática de alta incidencia en Guanajuato, al registrar mil 447 víctimas tan solo en enero. Subrayó que el actual marco legal resultaba insuficiente para contener la reiteración de conductas violentas, por lo que el incremento de penas busca evitar la impunidad y prevenir que la violencia escale a niveles más graves, incluso feminicidas.

En el mismo sentido, el diputado Rolando Alcántar Rojas enfatizó en que la violencia ejercida en el ámbito familiar no es un asunto privado, sino una afectación directa a derechos fundamentales como la vida, la integridad y la dignidad. Señaló que el Estado tiene la obligación de enviar un mensaje claro de cero tolerancia, fortaleciendo el carácter disuasivo del derecho penal para proteger especialmente a mujeres, niñas y niños.

Con estas determinaciones, el PAN y PRD reiteraron su compromiso de impulsar una agenda equilibrada que armonice derechos laborales con desarrollo económico, y que fortalezca la protección de las familias guanajuatenses frente a cualquier forma de violencia.