No recuerda ni su nombre; localizan a hombre cerca del Cuarto Cinturón Vial

Las únicas pistas sobre su identidad son que su destino “era Guadalajara” y su edad de 53 años

Redacción Notus8 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre que dijo tener 53 años fue encontrado descansando cerca del Oxxo ubicado en el Cuarto Cinturón Vial. Aparentemente, estaba desorientado, no recordando ni su nombre. Las únicas pistas que pudo proporcionar fueron su edad y que supuestamente planeaba llegar a Guadalajara.

Al parecer, el hombre planeaba pasar la noche al costado del establecimiento, con unas sábanas y un suéter delgado. Con pocas pertenencias y situación de calle, se busca a sus familiares. De acuerdo con su apariencia, su edad parece ser mayor a la que él mismo confirmó.

Se hace un atento llamado a la comunidad, para que, en caso de conocerlo o tener información sobre sus familiares, pueda presentarla a las autoridades. Debido a la situación en que se encuentra y los pocos datos con los que se cuentan, podría pertenecer a cualquier estado de la república.

