Síndico y regidores del PAN llevan jornadas de salud visual a colonias de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Habitantes de la colonia Valle del Sol ya disfrutan de nuevos lentes de primera calidad, gracias a las jornadas de salud visual impulsadas por las y los regidores del PAN en Irapuato.

Durante esta jornada se brindó atención a vecinas y vecinos de Valle del Sol Sección 1 y 2, así como de Los Ángeles, La Infonavit y zonas cercanas.

El regidor del Ayuntamiento, Gerardo Barroso, destacó que estas acciones forman parte del compromiso del cuerpo edilicio para trabajar de manera cercana con la ciudadanía. Señaló que el objetivo es promover la salud visual y al mismo tiempo apoyar la economía familiar, evitando que las personas dejen de atender su vista por falta de recursos.

Por su parte, Ana Pérez Solórzano, vecina de Valle del Sol, agradeció la atención y resaltó el impacto positivo de estas jornadas. Expresó que recibir estos apoyos directamente en su colonia representa una gran ayuda para las familias.

Las jornadas de salud visual continuarán realizándose en diferentes colonias de Irapuato, con el propósito de acercar los servicios de atención ocular a un mayor número de habitantes.